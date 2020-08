Elezioni Serra, Sabina Maiolo spiega perché ha deciso di candidarsi con Liberamente

“Avendo seguito con interesse le dinamiche politiche inerenti alle prossime elezioni amministrative e che riguardano la programmazione, la progettazione e la rinascita della nostra cittadina, ho deciso di candidarmi -annuncia Sabina Maiolo -nella lista del movimento civico Liberamente.



Scendo in campo perché oltre a rispecchiare la figura di sintesi di un nutrito gruppo di persone che mi hanno supportato in questa scelta, mi sento forte del loro appoggio morale, intellettuale e tecnico.

Il mio intento è quello di mettere a disposizione di Serra tutte le mie conoscenze, competenze ed il mio impegno, per ridare lustro ad un paese che negli ultimi anni ha dovuto soccombere al giogo dettato da giochi politici e di palazzo”.

“Per questi motivi, Liberamente – a giudizio di Maiolo – è il gruppo ideale per dare il mio contributo in politica”.

“La mia famiglia mi ha educata ai sani valori della vita, elementi che mi permettono di intraprendere questa strada con la naturalità e la maturità che solo gli uomini e le donne dal pensiero libero – conclude la candidata – possono avere.

Avanti, dunque, insieme con coscienza, onestà e professionalità.

Avanti, Liberamente”.