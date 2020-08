Elezioni Serra, Rosanna Federico boccia gli uscenti: “È l’ora di cambiare”

“La nostra è una politica di servizio, non fondata sul carrierismo. Anzi, punta ad attuare una rivoluzione civica”. Questo il concetto principale espresso da Rosanna Federico nel corso della trasmissione “On the news” condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano”). L’esponente di “Liberamente” ha inteso “l’eterogeneità del gruppo” come un valore che va oltre le scadenze elettorali e che si manifesta “nel rispetto delle ideologie politiche” dei singoli rimarcando che “abbiamo mantenuto la nostra linearità e la nostra coerenza”.

Federico ha messo ripetutamente nel mirino “l’accorduni siglato per interessi politici da Censore e Salerno” con cui “è stata tradita la volontà degli elettori”, ma ha anche voluto bollare come “non realizzabili” alcuni punti del programma di Antonio Procopio come “l’abbassamento di Imu e Tari per i residenti del centro storico”, “l’acquisto e la riqualificazione del Kursaal” perché le finanze dell’Ente, che “è in predissesto, non lo consentono”.

“Noi – ha aggiunto – vogliamo dare un contributo spassionato per il nostro paese. Nel gruppo non abbiamo mai discusso di assessorati o altre cariche” perché “vogliamo lavorare per la rinascita del nostro paese” e “dare la possibilità ai giovani di rimanere qui”.

Quanto ai punti programmatici, Federico ha espresso l’intenzione di “valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturale, riattivare il turismo facendo conoscere quello che abbiamo”.

Altro obiettivo è quello di “sostenere le associazioni che in passato sono state vittime di dispetti”.

Dopo una stilettata riservata “ai rappresentanti istituzionali che non hanno saputo tutelarci”, Federico ha spiegato che “nelle altre liste ci sono persone che sono state in maggioranza e hanno dimostrato quello che hanno saputo fare, mentre nella nostra lista in maggioranza non c’è stato mai nessuno. Adesso – ha concluso – è l’ora di cambiare”.