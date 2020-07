Elezioni Serra, Raffaele Tassone in lista con gli amministratori uscenti: “Costruiamo il futuro puntando sulla sinergia”

Punta molto sulle nuove leve la lista civica che costituisce l’evoluzione dell’intesa dei gruppi “La Serra rinasce” e “In alto volare”. Dopo la candidatura di Nensy Rachiele, è Raffaele Tassone a scendere in campo e ad annunciare la sua presenza in lista. Venti anni, Tassone ha conseguito il diploma in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” ed è un agrotecnico abilitato.

“Ho sempre seguito la politica – ha affermato – senza però mai prestare un impegno diretto. Stavolta ho deciso di essere presente direttamente fornendo il mio fresco entusiasmo ed il mio disinteressato contributo per lo sviluppo della nostra cittadina. Ho scelto la squadra degli amministratori uscenti perché ho visto un approccio sincero e un lavoro generoso, concreto e costante, perché quelli democratici sono i miei valori di riferimento e perché la giusta combinazione di giovani e persone con esperienza amministrativa può consentire un’azione efficace per il bene della comunità”.

Tassone mostra apprezzamento per “il cammino di rinnovamento intrapreso” e sostiene che “le migliori energie non devono rimanere in disparte, ma guidare i processi che riguardano la propria comunità”.

“Si dice spesso – aggiunge Tassone – che i giovani debbano costruire il futuro. Io penso che il futuro cominci da oggi e, quindi, voglio da subito mettermi a disposizione dei serresi per aprire una strada a quanti, anche a causa delle storture del sistema nazionale, sono costretti a fare i conti con la penalizzazione dei paesi del Mezzogiorno, con visioni basate sull’antipolitica che mirano a distruggere e non a costruire, con un contesto che può migliorare facendo sinergia e lavorando con lungimiranza”.