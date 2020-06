Elezioni Serra, Nensy Rachiele scende in campo: “Aderisco al Pd, mi candido con una squadra unita che punta sul rinnovamento”

“Ho sempre osservato con interesse le azioni amministrative, spinta anche dall’impegno politico della mia famiglia che ha voluto dare il proprio contributo per lo sviluppo del nostro paese. Oggi mi sento pronta per scendere in campo personalmente, mettendo a frutto il bagaglio sociale acquisito a contatto con i giovani. Mi riconosco nelle idee del Partito democratico e sono pronta per una candidatura nella lista civica costruita dagli amministratori uscenti del Comune di Serra San Bruno che hanno generosamente lavorato per dare un futuro migliore alla nostra cittadina”.

Arriva dalla diretta interessata Nensy Rachiele la conferma della presenza nella nuova lista nata dalla condivisione di un progetto da parte dei gruppi in precedenza denominati “La Serra rinasce” e “In alto volare” a cui si sono aggiunti nuovi esponenti.

“Ho fatto questa scelta – spiega Rachiele – perché convinta dalla bontà di un progetto che pone al centro realmente i cittadini, senza populismi e senza finzioni. Ho approfondito argomenti politico-amministrativi con persone perbene, preparate, cariche di spirito democratico, rispettose verso il prossimo e pronte ad ascoltare e a comprendere. Sono convinta che sia la decisione giusta: certo, so che dovrò imparare dalle esperienze di chi conosce bene la macchina amministrativa ed i collegamenti fra i diversi livelli di governo, senza pensare di essere già giunta ad un punto di arrivo. Sono mossa – conclude – da un vivo entusiasmo e dalla voglia di fare e ritengo che la partecipazione sia il miglior modo per valorizzare la nostra città. Serra San Bruno è ricca di potenzialità: sta a tutti noi trasformarle in una crescita culturale ed economica duratura”.