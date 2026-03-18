Elezioni Serra, “Liberamente” lancia il podcast per confrontarsi con i cittadini: venerdì il primo appuntamento

Informare, proporre, ascoltare, confrontarsi. Il movimento civico “Liberamente” propone una nuova forma di comunicazione in vista della campagna elettorale per le elezioni amministrative e organizza un podcast, visibile sui canali social del gruppo, con cadenza settimanale, per portare all’attenzione della comunità le opere realizzate nei primi cinque anni di amministrazione e programmare gli interventi futuri.

Nel primo appuntamento, previsto per venerdì alle ore 19:00, il sindaco Alfredo Barillari illustrerà il percorso condotto finora e traccerà le linee guida, da arricchire con il contributo dei cittadini, su cui si baserà il nuovo programma amministrativo. Chiunque potrà interagire fornendo la propria opinione o un commento costruttivo, condividendo col movimento e i cittadini le proprie riflessioni sul futuro della comunità.

“Dimostriamo ancora una volta di essere un passo avanti e di utilizzare strumenti di comunicazione innovativi, al contrario di chi è fermo al secolo scorso” dichiarano gli esponenti del movimento civico aggiungendo che “il Podcast ‘Liberamente Parlando’, ha l’obiettivo di informare e di ascoltare in modo puntuale, lontano da retoriche strumentali”.