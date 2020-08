Elezioni Serra, le tre liste sono pronte: inizia il confronto

Ormai tutto è pronto. Le tre liste che si sfideranno alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre – con il deposito dell’apposita documentazione negli uffici del Comune di Serra San Bruno (“Uniti per Serra” lo ha fatto a mezzogiorno, “Liberamente” lo sta per fare, “Per Serra insieme” completerà le operazioni domani mattina) – si liberano dell’importante adempimento amministrativo proiettandosi verso una campagna elettorale che si preannuncia accesa. Gli scontri sono già partiti proseguendo sulla scia degli ultimi mesi e degli ultimi anni, perché sovente più che la diversità dei programmi sono i motivi personali a dividere.

“Uniti per Serra”, guidata da Antonio Procopio, insiste sulla necessità di avere “una classe dirigente seria ed affidabile” soprattutto nella difficile fase post-Covid e scommette “sull’esperienza” di ex amministratori e “sull’entusiasmo e sulla freschezza” di giovani che incarnano “il rinnovamento”. Inserisce fra gli obiettivi programmatici la valorizzazione del centro storico, l’attuazione della Strategia per le Aree interne, il rilancio dell’occupazione anche attraverso l’avvio di una serie di progetti progettati dall’Amministrazione Tassone e attraverso nuovi finanziamenti.

“Liberamente”, che scommette sulla verve di Alfredo Barillari, vuole una rottura netta rispetto al passato, critica severamente “l’accorduni” che ha portato all’unione di “La Serra rinasce” e “In alto volare” e sottolinea la perdita dei servizi avvenuta negli ultimi decenni. Nel mirino il “carrierismo” e “la vecchia politica”. Lo scopo è quello di realizzare “ora” un “cambiamento”. Punta molto sull’aspetto naturalistico, sulla promozione dei saperi e dei luoghi e sulle attività qui praticabili (soprattutto trekking). Centrale la collaborazione con le associazioni.

“Per Serra insieme” lancia Biagio Figliucci e coagula diverse esperienze politiche con numerosi volti nuovi. Finora la lista più pacata e meno polemica, con il suo approccio soft non si (ancora) è calata nel duro terreno dello scontro. Ha affrontato i temi della scuola, della viabilità e del turismo, pensa ad un ampliamento della Ztl ed alla concessione di maggiore spazio pubblico alle attività commerciali. Mira ad essere la “vera” sorpresa della competizione elettorale.

Lista “Uniti Per Serra”

Candidato a sindaco: Antonio Procopio

Candidati a consigliere:

Luigi Tassone Vincenzo Damiani Gregorio De Caria Giuseppe De Raffele Maria Rosaria Franzè Adele La Rizza Rosanna Lo Iacono Nensy Rachiele Raffaele Tassone Jlenia Tucci Rosina Vellone Francesco Zaffino

Lista “Liberamente”

Candidato a sindaco: Alfredo Barillari

Candidati a consigliere:

Raffaella Ariganello Maria Rosalba Calabretta Piero Carchidi Rosanna Federico Carmine Franzè Daniele Galeano Sabina Maiolo Raffaele Andrea Pisani Giuseppina Pupo Bruno Tassone Giuseppe Zaffino Salvatore Zaffino

Lista “Per Serra insieme”

Candidato a sindaco: Biagio Figliucci

Candidati a consigliere: