Elezioni Serra, le priorità di Procopio: “Rilancio del centro storico, recupero del Kursaal, difesa dei servizi e potenziamento dei flussi turistici”

“Mentre gli altri ricevono ancora dei no sulle candidature e sono in notevole ritardo, noi siamo pronti ed abbiamo già provveduto a presentare la lista”. Ha ostentato sicurezza il candidato a sindaco della lista “Uniti per Serra” Antonio Procopio durante la trasmissione “On the news” condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza. Procopio ha ripercorso le tappe che hanno portato alla costituzione, con “pari dignità” da parte dei gruppi originari, del nuovo movimento e all’individuazione di un candidato “di sintesi” che ha, comunque, ribadito che il suo “passato politico nel centrosinistra” e confermato che il suo “campo d’azione è nel centrosinistra”.

Spazio, inoltre, alle linee programmatiche con particolare riferimento “al rilancio del centro storico”, alla ripresa e valorizzazione del Kursaal per il quale “si può pensare un cambio di destinazione d’uso” ed un “eventuale affidamento ad associazioni”, al rafforzamento del “turismo lento”, alla difesa dei servizi ed al miglioramento dell’apparato infrastrutturale, alla ricerca di specifici finanziamenti.

Procopio ha poi specificato che, a suo avviso, la situazione finanziaria dell’Ente “non è così grave per come viene fatta apparire” anche perché il Governo nazionale “ha mostrato attenzione per alcune città in dissesto come Reggio Calabria e non può abbandonare gli altri Comuni”.

Non sono mancati i passaggi sulla necessità di migliorare “la capacità di riscossione” e sull’esigenza di “fare sinergia” per rendere concrete le prospettive di sviluppo.