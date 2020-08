Elezioni Serra, Giuseppe Zaffino scende in campo con “Liberamente”

“Consapevole del fatto che per attuare un profondo cambiamento sociale c’è bisogno, non solo di parole, ma di impegno, dedizione e coraggio di spendersi personalmente, ho deciso di scendere in campo sotto il simbolo di Liberamente”.

Giuseppe Zaffino rende nota la sua scelta, dopo che nei giorni scorsi le voci si erano rincorse sulla candidatura di un componente della sua famiglia. Zaffino considera i componenti del movimento civico guidato da Alfredo Barillari “una squadra che da sempre ha rappresentato il coraggio di cambiare e rompere gli schemi, lottando ormai da anni per il riscatto della nostra cittadina”.

“Provenendo da una famiglia di imprenditori, conosciuta e stimata da tutti – sostiene – ho ben presenti i problemi di chi ogni giorno si alza al mattino col solo intento di guadagnarsi onestamente un pezzo di pane.

Per questo – conclude – mi sento in dovere di mettermi a disposizione della mia comunità per dare un contributo concreto e adoperarmi fattivamente per un vero rinnovamento”.