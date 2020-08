Elezioni Serra, Giulia Rosanò precisa e conferma: “Famiglia Zaffino stimata dai cittadini, saremo in campo con un nostro rappresentante”

Pubblichiamo, di seguito, le considerazioni della dottoressa Giulia Rosanò che ha voluto replicare al nostro articolo (leggi qui):

La famiglia Zaffino è onorata di essere non contesa, bensì stimata e ben voluta dai cittadini serresi. La scelta di un esponente della famiglia ricadrà sulla trasparenza e sulla veridicità di chi effettivamente vuole fare per ricostruire un territorio martoriato e deturpato della sua naturale bellezza. Su chi ha voglia di dare idee innovative per creare posti di lavoro, su una terra che deporta il proprio intelletto fuori, per arricchire territori che poi non ricordano l’identità di chi lo ha cambiato. Ci saremo per dare come, ogni giorno abbiamo fatto, il nostro contributo alla nostra amata cittadina, per farlo concretamente con i fatti com’è nostra abitudine e non solo con le parole.

Giulia Rosanò

Prendiamo atto della replica di Giulia Rosanò, che apprezziamo per il garbo e la compostezza delle dichiarazioni. Rileviamo che le sue affermazioni confermano la sostanza della nostra ricostruzione e precisiamo che il termine “contesa” non era stato usato da noi nell’accezione negativa, ma solo per indicare l’importanza del ruolo giocato da una candidatura, che è evidentemente reale.

