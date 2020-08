Elezioni Serra, giovedì la presentazione del candidato a sindaco, dei candidati a consigliere che affiancheranno gli amministratori uscenti e del simbolo della lista

L’ex sindaco Luigi Tassone annuncia che giovedì, alle ore 18 a palazzo Chimirri, avrà luogo la presentazione del candidato a sindaco, dei candidati a consigliere che affiancheranno gli amministratori uscenti nella prossima competizione elettorale comunale e del simbolo della lista. Nel corso dell’evento saranno esposte le linee guida del progetto politico-amministrativo che si propone di dare seguito al positivo lavoro che è stato compiuto per valorizzare Serra San Bruno e per rafforzare il processo di sviluppo avviato. L’iniziativa, aperta alla sola stampa, non prevede la partecipazione di pubblico in quanto promossa nel rigoroso rispetto delle misure stabilite per arginare il contagio da Coronavirus.