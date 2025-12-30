Elezioni Serra, Damiani scioglie le riserve: sarà candidato a sindaco

Il dottore Vincenzo Damiani è il candidato a sindaco per lo schieramento nato dall’opposizione in seno al Consiglio di Serra San Bruno guidata dai consiglieri comunali Luigi Tassone e Antonio Procopio. La proposta è stata via via “condivisa da un ampio gruppo di uomini e di donne, di ragazze e di ragazzi, che si propone come alternativa all’attuale maggioranza di governo locale”.

La partecipata assemblea dello scorso 19 dicembre ha suggellato la proposta del candidato a sindaco con una sequela di contributi e interventi che hanno indicato un percorso e consegnato allo stesso candidato un mandato esplorativo per la costruzione di “una lista qualificata e competitiva”, la cui struttura portante dovrà essere “un programma condiviso e sostenibile che guardi al futuro e corregga gli errori del passato”. È proprio su questi punti si è incentrato l’intervento appassionato di Vincenzo Damiani. Questi, nel ringraziare gli intervenuti e confermando la sua disponibilità ad accettare l’unanime proposta di candidatura, ha tenuto a sottolineare con forza due aspetti fondamentali: la necessità di lavorare ad una lista aperta ad altre forze e contributi e l’ineludibilità di una campagna di ascolto con le categorie sociali e le associazioni presenti sul territorio allo scopo di “elaborare un programma che non sia calato dall’alto e le cui direttrici dovranno essere fondamentalmente la sanità e i servizi territoriali, lo sviluppo edilizio e lo strumento urbanistico nuovo anche nelle aspettative, la viabilità, la scuola, la salvaguardia ambientale, i rapporti con le istituzioni sovracomunali”. Particolare attenzione sarà riservata “alla sicurezza e alla legalità con un rinnovato senso civico, ora colpevolmente assente”.

In tale contesto, prioritario dovrà essere “lo sforzo per il ripristino della normale attività amministrativa”. Intorno alle questioni prospettate, il candidato a sindaco ha chiesto “un sostegno forte e convinto perché ciascuno dei presenti si senta candidato al pari dei dodici presenti in lista per raggiungere lo scopo finale che è quello di amministrare per cambiare”. “Se si guarda all’entusiasmo che si è levato dalla platea – ha commentato il comitato promotore costituito da Luigi Tassone, Raffaele Lo Iacono, Antonio Procopio e Domenico Dominelli – di sicuro l’appello dell’aspirante sindaco ha raggiunto le orecchie e scosso le coscienze di tutti i presenti”.