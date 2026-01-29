Elezioni Serra, Damiani presenta il nome ed il simbolo della lista

Domani sera, alle ore 18 a Palazzo Chimirri, avrà luogo l’incontro pubblico durante il quale verranno ufficialmente presentati il nome e il simbolo della lista con Vincenzo Damiani candidato a sindaco che prenderà parte alle elezioni comunali della prossima primavera.



“Sarà un momento – spiegano i promotori – aperto alla cittadinanza, non solo formale ma sostanziale, che segna l’avvio di un percorso politico nuovo, costruito sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla volontà di offrire alla città un’alternativa credibile dopo anni di immobilismo e promesse mancate. Nel corso dell’incontro verranno illustrati il significato del nome e del simbolo scelti, i valori che ispirano il progetto e il metodo con cui la lista intende affrontare le principali sfide che attendono la comunità nei prossimi mesi. Non un evento calato dall’alto, ma un primo momento di confronto pubblico con chi crede che la nostra città abbia bisogno di una vera rinascita, fondata su serietà, trasparenza e responsabilità. L’incontro è pubblico e aperto a tutti. Perché il cambiamento – concludono – non si annuncia: si costruisce insieme”.