Elezioni Serra, Damiani lancia la sfida: “Da noi solo passi avanti, altrove vediamo abbandoni”

Parola d’ordine: convinzione. Di giocarsela fino in fondo e puntare alla vittoria, di rimanere – in ogni caso – un gruppo coeso e che guarda avanti. Il movimento civico “Rinascita Comune” compie un altro passo verso le elezioni amministrative e inaugura, in piazza Azaria Tedeschi, la sede che dovrà ospitare “tanti momenti di confronto”.

L’iniziativa è stata aperta dall’ex sindaco Luigi Tassone che ha descritto la compagine come “l’unica squadra con idee chiare, maturità politica ed in grado di offrire un cambiamento reale”. Un ragionamento, il suo, basato sull’assunto secondo cui chi attualmente gestisce “si è presentato come arma per combattere il sistema, mentre ora quel sistema lo incarna nei sui lati negativi”. Concetti ripresi e approfonditi da Vincenzo Damiani che ha salutato la nuova sezione “come casa comune in cui organizzare manifestazioni e discussioni”. Il candidato a sindaco ha esortato i presenti a dare il loro meglio e a “credere in questa partita senza se e senza ma” anche perché “le liste davvero in campo allo stato sono due”. Quindi un messaggio, nemmeno troppo velato, agli altri competitors: “nessuno di noi farà passi indietro, noi i passi li facciamo in avanti. Altrove vediamo solo abbandoni, qui c’è una lista altamente competitiva”. Il punto di partenza è una sezione che “forma” e che “deve tornare ad essere una scuola di politica e di vita pratica”. Damiani si è inoltre detto rammaricato nel constatare che “il paese muore giorno dopo giorno” e ha manifestato l’intenzione di invertire la rotta “mettendo a disposizione dei serresi le nostre conoscenze e le nostre capacità”. L’evento ha registrato la presenza di diversi giovani: alcuni sono probabili candidati.