Elezioni Serra, Ciconte a “On the news”: “Lavoriamo alla creazione di una lista”

Ospite della trasmissione “On the News, condotta da Antonio Zaffino e Biagio, l’esponente di Forza Italia Michele Ciconte è andato subito al nocciolo della questione ammettendo di star lavorando alla “creazione di una lista che rappresenti un punto di svolta per la comunità serrese.

“Siamo identitari”, ha spiegato l’avvocato serrese per il quale: “Il civismo si è rivelato fallimentare per cui bisogna far sì che la politica torni ad essere protagonista”. Ciconte non ha nascosto che sono in corso interlocuzioni con l’ex sindaco Bruno Rosi ed i dissidenti della ex maggioranza Walter Lagrotteria, Valeria Giancotti e Brunella Albano. Si tratta di soggetti politici che potrebbero dare un enorme contributo ad un programma serio e credibile”. Il professionista di Serra San Bruno si è tirato fuori dal toto-nomi relativo alla candidatura a sindaco spiegando che a ricoprire il ruolo sarà qualcun altro.