Elezioni Serra, brusca frenata nelle trattative per la lista di centrodestra: più difficile l’accordo tra Forza Italia e gli ex dissidenti

Nulla di scontato, perché il quadro è incerto e le parti si guardano attorno. Sospettosamente. Si registra una brusca frenata nella costituzione della lista che dovrebbe essere ispirata ai principi cari al centrodestra.



La trattativa fra il gruppo di Forza Italia, guidato da Michele Ciconte, e quello dei cosiddetti dissidenti (ma questa definizione è ormai superata dai tempi) basato sull’asse formato da Walter Lagrotteria, Pino Raffele e Valeria Giancotti si è impantanato: il dialogo di quest’ultimo gruppo con “Liberamente” avrebbe indispettito non poco gli azzurri che ora riflettono sulla bontà di un accordo che fino a qualche giorno addietro sembrava sul punto di essere ufficializzato. “Talliniani” e “mangialavoriani” potrebbero non procedere sullo stesso percorso in uno scenario che ribadisce l’attuale difficoltà a ragionare “per coalizioni politiche pure” a livello locale.

Dunque, le carte si rimescolano e adesso diventa faticoso tornare a riallacciare i fili del discorso. Questo non significa, però, che il “progetto centrodestra” sia saltato. I forzisti della prima ora stanno infatti andando avanti ravvivando il confronto con Bruno Rosi senza dimenticare che rimane aperta la porta per Cosimo Polito che aveva mostrato l’intenzione di dare vita ad “una lista autonoma preferibilmente di centrodestra”.

Alla finestra rimangono il movimento civico “Liberamente”, capitanato da Alfredo Barillari, che si è riavvicinato significativamente con il gruppo di Lagrotteria, e il nuovo movimento civico sorto dall’alleanza fra “La Serra rinasce” e “In alto volare”.

Emozioni altalenanti, pertanto, e ancora mancano due mesi alla presentazione delle liste. Tutto è ancora da decidere.