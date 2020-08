Elezioni Serra, Biagio Figliucci ospite di “On the news”

Con la piena definizione delle coalizioni in campo, entra nel vivo la campagna elettorale a Serra San Bruno. Una delle principali novità è rappresentata dalla presenza della lista “Per Serra insieme” che sarà guidata da Biagio Figliucci. Il giovane candidato a sindaco spiegherà prospettive e progetti nel corso della puntata di “On the news” che sarà trasmessa sabato, a partire dalle 10.30, sulla pagina Facebook del programma e su quella de “Il Meridio”. Figliucci, dopo aver raccontato i motivi della sua discesa in campo, risponderà alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) illustrando le linee guida che animeranno il suo agire politico. Non mancheranno riferimenti alla composizione della squadra.