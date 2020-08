Elezioni Serra, Barillari: “Io sono tornato per servire il mio popolo, altri dediti al carrierismo”

Il secondo appuntamento in piazza di “Liberamente” conferma l’impostazione di pensiero e le priorità programmatiche di un gruppo che punta a scardinare la mentalità “di sistema” e scommette con convinzione sulla figura del suo leader. Servendosi di un’agile arte oratoria, Alfredo Barillari non concede pause alla critica “all’accorduni” e porta se stesso come esempio di giovane che vuole farsi largo grazie al “merito”. “Una scelta precisa e voluta” quella di emigrare per il candidato a sindaco tornato per “servire il mio popolo”.



“Sceglierò di andare avanti per questo obiettivo – ha ribadito Barillari – perché questo per me è il senso di essere onorevole”. Frasi contrapposte alla “vergogna” che deve provare “chi insegue modelli di carrierismo politico e che presenta un conto salato alla dignità delle persone”. “C’è qualcuno – ha rimarcato Barillari –, che a gennaio è stato mandato a fare il faccendiere di grado più elevato, che vorrebbe fare da parafulmine. La lista dell’accorduni schiera infatti un candidato a sindaco sul quale non è dato sapere nulla e che io invito ad un confronto pubblico. Salerno e Censore sono stati obbligati a fare questa lista insieme, altrimenti non ne chiudevano neanche mezza”. Spazio anche ad alcuni progetti-chiave: il raggiungimento della “totale autonomia rispetto a Sorical” ed il rilancio del turismo (presente, fra l’altro, il presidente di Demoskopika ed ex dirigente generale del Dipartimento Turismo, all’epoca della Giunta Scopelliti, Raffaele Rio). Su quest’ultimo punto, Barillari ha spiegato di mirare a “convogliare i flussi turistici verso il centro storico” rilevando che “nel 2019 abbiamo perso il 44,9% di presenze ed il 53,8% di arrivi”. Un dato poi messo in risalto: “negli ultimi 20 anni abbiamo avuto consiglieri regionali, assessori regionali al Lavoro e deputati, ma più di 800 nuclei familiari vivono sulla soglia di povertà”.

In precedenza, Giusy Pupo si era concentrata sulle politiche sociali e Sabina Maiolo sull’utilizzo dei “nuovi media nella Pubblica Amministrazione” e sull’istituzione di “una navetta che colleghi Serra San Bruno con i punti nevralgici della regione”. Affondi da parte di Raffaele Andrea Pisani contro Luigi Tassone, reo di “aver abbandonato la propria comunità ed il ruolo di sindaco per quello di consigliere regionale di stra-minoranza” e di aver “utilizzato il Coronavirus per propaganda politica”. Nel mirino anche chi ha perseguito “interessi personali raggiungibili solo con il ‘mezzo’ della politica”. Dopo essersi chiesto “che fine ha fatto il concorso per i Vigili, di cui si sono perse le tracce”, Pisani ha sottolineato la valenza dell’associazionismo e le ricadute positive prodotte dalla “Festa del fungo” specificando che occorre “creare 4-5 eventi per rinvigorire l’economia del territorio”.