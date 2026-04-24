Elezioni Serra, Barillari apre le danze: “Siamo un passo avanti agli altri”

Gioca d’anticipo il movimento civico “Liberamente” che si presenta agli elettori direttamente nel centralissimo Corso Umberto I e apre ufficialmente la stagione dei dibattiti. Doveva essere una semplice inaugurazione della sede e, invece, gli esponenti della maggioranza uscente ha fatto una “sorpresa” a sostenitori e simpatizzanti. Sul palco, presenti tutti i candidati che, a giro, hanno superato l’emozione e spiegato i motivi della candidatura e le ragioni per proseguire all’insegna della continuità. “Abbiamo iniziato la campagna elettorale – ha esordito il primo cittadino Alfredo Barillari – un passo avanti. Sono stato e sarò il sindaco di tutti i serresi. Porto avanti un cambiamento che vuole continuare ad incidere sulla nostra storia e sulla nostra identità e una politica che è anche preparare una classe dirigente”.

Fra i candidati c’è chi, come la vicesindaco Rosanna Federico, ha preferito rimarcare “l’esperienza maturata, la consapevolezza del lavoro svolto ed il coraggio di prendere le decisioni giuste anche se impopolari” e chi, come la new entry Vincenzo Albanese, ha esaltato “la speranza di rimanere e non la paura di partire”. Qualche volto storico del gruppo, come Carmine Franzè, non ha rinunciato a qualche stilettata precisando che “la nostra squadra è stata costruita senza alcun accordicchio”, mentre Valerio Lagrotteria ha puntualizzato che la propria decisione è nata dal vedere “la collaborazione, la resistenza e la resilienza di Liberamente”. “Dobbiamo scardinare – ha aggiunto – il concetto della generazione del futuro: è adesso che ci dobbiamo mettere in gioco”. Le conclusioni sono affidate ancora a Barillari che, dopo aver brevemente illustrato gli interventi salienti come la sistemazione del piazzale di Santa Maria del Bosco, i lavori lungo l’argine del fiume Ancinale, la sostituzione dei punti luce, “il recupero di tanti finanziamenti pur nella situazione disastrosa trovata”, ha operato qualche riflessione di carattere generale. “Fare il sindaco – ha asserito – è essere umani. Dopo tanti anni (dai tempi di Nazzareno Salerno, ndr), un sindaco completa la consiliatura e si ripresenta agli elettori. Noi non abbiamo dovuto fare – è stato l’attacco finale chiaramente rivolto a Valeria Giancotti – passi di lato o fughe solitarie temerarie. E va detto che l’ossessione non è politica”. Il confronto è quindi iniziato: ad assegnare i ruoli per il prossimo lustro saranno i cittadini.