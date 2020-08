Elezioni Serra, anche Figliucci dissotterra “l’arma” di guerra: “L’alleanza elettorale degli amministratori uscenti è un momento torbido della politica”

“Qualcuno, ieri, nel corso della trasmissione ‘On the news’, ha cercato in maniera goffa di screditarmi, ritenendomi un sindaco inventato. Etimologicamente, il termine ‘inventato’ sta a significare l’ideazione di qualcosa che prima non esisteva. Direi che è stata una scoperta ingegnosa. È proprio così: io e la mia squadra siamo la vera scoperta”.

Il candidato sindaco della lista numero 1 “Per Serra Insieme” alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, Biagio Figliucci, replica così al già primo cittadino Luigi Tassone e aggiunge: “ascoltando a fondo l’intervista – e, come me, i cittadini serresi – abbiamo ancora una volta assistito, in totale spregio all’intelligenza di ognuno di noi, all’ennesima esaltazione di presunti risultati di cui nessun cittadino si è accorto ma, cosa ancor più grave, al tentativo di portare la campagna elettorale a un ‘incontro di pugilato’, nella speranza, forse, di evitare di spiegare alla gente una ‘conciliazione-alleanza elettorale’ che rimarrà negli annali della politica serrese come un momento torbido. A questo modo di fare politica, appartenente ai peggiori momenti che hanno portato la nostra cittadina nel baratro, io e la mia squadra diciamo no. I serresi sono dotati di cultura, educazione, rispetto ma, soprattutto, di un’intelligenza sopraffina che, maledettamente, cozza con le estenuanti bugie che ci vengono propinate a ogni campagna elettorale. La lista ‘Per Serra Insieme’ rappresenta per tutti i cittadini il futuro: futuro inteso come programmazione; futuro inteso come coesione; futuro inteso come professionalità, lealtà e rispetto”.

Figliucci, in conclusione, invita gli elettori a “votare il vero futuro per Serra San Bruno. Votate la lista numero 1 ‘Per Serra Insieme’, con Biagio Figliucci sindaco”.