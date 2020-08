Elezioni Serra, ammesse le 3 liste: domani il sorteggio

Sono state ammesse le tre liste – “Uniti per Serra”, “Liberamente” e “Per Serra insieme”, guidate rispettivamente da Antonio Procopio, Alfredo Barillari e Biagio Figliucci – che, dunque, potranno partecipare alle elezioni del 20 e 21 settembre. Non è stato infatti ravvisato alcun motivo per la ricusazione. Domani, alle 13 presso la Commissione elettorale del Comune di Vibo Valentia, avrà luogo il sorteggio per il posizionamento dei simboli sulle schede elettorali al quale potranno prendere parte i delegati indicati nell’apposita documentazione.