Elezioni Serra. Adriano Tassone, Pino Raffele e Domenico Zaffino ospiti della seconda parte di “On the news”

Le strategie e le alleanze in vista delle elezioni comunali di Serra San Bruno del prossimo anno saranno al centro della seconda parte (ore 11:30) di “On the news”, il programma in onda ogni sabato sulle frequenze di Radio Serra. Davanti ai microfoni dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza ci saranno gli esponenti di “In movimento” Adriano Tassone, Pino Raffele e Domenico Zaffino. I componenti del gruppo faranno il punto della situazione sui rapporti con gli altri movimenti e, in particolare, con “Serra al centro”, esprimendo il loro punto di vista sull’attuale gestione politico-amministrativa del Comune. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle prospettive della città della Certosa in termini di crescita socio-economica.