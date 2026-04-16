Elezioni Serra, Adriano Tassone chiude a “chi pensa solo a garantirsi un posto al sole”

Dopo “l’entusiasmo riscontrato” nella prima uscita ufficiale e una fase di confronto e organizzazione interna, entra nel vivo l’attività del movimento civico “La Restanza” che sostiene la candidatura di Adriano Tassone a sindaco di Serra San Bruno. Quello che fino a poco tempo fa era solo un progetto politico, animato dalla passione civile di giovani donne e uomini “accomunati da spirito di servizio e dalla volontà di riscattare la comunità serrese”, è ora – per come affermato dai suoi promotori – a tutti gli effetti “una realtà che si va rapidamente radicando sul territorio attraverso il contatto diretto e quotidiano con i cittadini”.

La fase operativa del movimento porterà a breve, oltre che alla presentazione di tutti i candidati a consigliere e dei principali punti del programma amministrativo, a una campagna di ascolto rivolta alle esigenze della comunità. Di pari passo sarà messa in atto “un’operazione verità rispetto alle promesse propagandate con grande clamore ma mai mantenute” dalla compagine politica che ha governato Serra San Bruno negli ultimi anni.

“Vogliamo mantenere sempre alta – ha dichiarato Adriano Tassone – l’asticella della dialettica politica. Non faremo sconti a nessuno e adopereremo tutti i mezzi della democrazia contro chi ha piegato la cosa pubblica alla caccia al consenso e alle candidature, ma neanche cederemo mai alle bassezze in cui troppo spesso è scaduto il dibattito politico locale. Sia chiaro, inoltre, che non ci prestiamo a giochetti e trattative di bassa lega con chi pensa solo a garantirsi qualche posto al sole e non al futuro della nostra comunità. Andiamo avanti per la nostra strada e con il nostro stile, rimanendo sempre aperti al confronto e ai contributi qualificati – conclude Tassone – ma assolutamente non disponibili a negoziare la nostra dignità politica riducendola a merce di scambio elettorale”.