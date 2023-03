Elezioni Rsu/Rls in Poste Italiane: le rivendicazioni della SLC-CGIL

Sono state da poco consegnate le liste per le elezioni RSU/RLS in Poste Italiane, la più grande azienda del Paese con i suoi 120.000 dipendenti di cui oltre 4.000 in Calabria, che si terranno il 28 e 29 marzo contemporaneamente in tutta Italia.



La SLC-CGIL Calabria sarà presente con i propri candidati e la propria lista in tutti i collegi (ordinari e speciali) calabresi.

Darà il via in questi giorni ad una serie di assemblee sui posti di lavoro e su piattaforme telematiche per discutere di carichi di lavoro (trasferte e distacchi, orario di lavoro, pressioni sempre più forti in tutti i settori aziendali), di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (la settimana lavorativa di 4 giorni

accresce la produttività e migliora la qualità della vita di chi lavora), lavoro agile (che sia realmente agile ed esigibile), nonché i temi inerenti alla sicurezza ed alla contrattazione collettiva ed individuale, tutte problematiche che vedono l’impegno rivendicativo congiunto di S.L.C. e della C.G.I.L., nella vertenzialitá in favore dell’acquisizione di nuovi diritti e della tutela del lavoro.

SLC CGIL attribuisce a RSU/RLS un ruolo centrale nella propria azione sindacale anche e soprattutto sui

grandi temi del lavoro, delle politiche di sviluppo e dei servizi alla cittadinanza.