Elezioni regionali, Versace promuove il Reddito di dignità: “Darebbe garanzie economiche a chi vive in condizioni sociali sfavorevoli”

“Reddito di dignità, il giusto punto di partenza per dare un nuovo input alla nostra regione”.

Il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace sposa pienamente le dichiarazioni del candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico. “Questo atto d’impegno – prosegue Versace – rappresenta una importante scelta a sostegno dei cittadini, tiene conto della situazione in cui versa la Calabria. Basti solo pensare al continuo spopolamento dei nostri borghi ed alle scellerate scelte che questo Governo continua a perpetrare nei confronti del territorio, togliendo sempre di più servizi per rimpinguare le casse di qualche multinazionale; è una assunzione di grande responsabilità per un territorio che ha bisogno dei giusti strumenti per riprendersi.



Per troppo tempo i calabresi sono rimasti soli e senza alcun riferimento. Orfani di una politica del fare pragmatica che sia vicina ai nostri concittadini affiancati da sindaci ed amministratori.

Non dobbiamo dimenticare del resto che il Reddito di dignità in forme e modalità diverse è presente in quasi tutti i Paesi d’Europa”. “Si tratta di una misura di civiltà – a giudizio di Versace – e non di mero

assistenzialismo, che mira a dare garanzie economiche a quei cittadini che vivono in condizioni sociali sfavorevoli a causa di scelte scellerate compiute a danno del nostro territorio. Questo

provvedimento li aiuterebbe a pensare ad un futuro diverso, a non farli sentire soli, a dare la tranquillità

di una base economica certa per le necessità più importanti. Consentirebbe di far capire loro che lo Stato, la Regione, il territorio in cui vivono non li lascia da soli, ma offre strumenti preziosi per uscire dal degrado e, quindi, dalla pericolosa deriva malavitosa”.

“Non dimentichiamo infatti – conclude il vice sindaco metropolitano di Reggio Calabria, candidato alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale – che un calabrese su cinque circa vive in condizioni di estrema povertà in una terra in cui non è raro che una intera famiglia viva solo con la pensione di un parente a loro molto vicino”.

