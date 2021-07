Elezioni regionali, vacilla il centrodestra. Ferro pronta a scendere in campo: “Senza fiducia cambiano le scelte”

La tensione scoppiata nel centrodestra a livello nazionale rischia di avere conseguenze anche in Calabria. La sintesi trovata sul nome di Roberto Occhiuto potrebbe vacillare se il feeling nella coalizione continuasse ad essere ai minimi storici. Dopo la vicenda Rai, Fratelli d’Italia è pronta ad alzare la voce, con toni che non escludono rivoluzioni. In questo contesto, s’inseriscono le dichiarazioni di Wanda Ferro all’Adnkronos che fanno capire quanto incrinati siano i rapporti.

“Io – ha premesso l’esponente di destra – sono sempre pronta per quello che mi chiede il mio partito, non ho mai nascosto l’ambizione di essere candidata della coalizione, ma la scelta fatta dalla leader Giorgia Meloni, di riconoscere a FI la candidatura per il dopo Santelli l’ho compresa e condivisa, perché noi abbiamo sempre puntato su unità e correttezza nel centrodestra. Noi da alleati abbiamo sempre dimostrato massima affidabilità e lealtà, per noi l’unità del centrodestra è la priorità, ma vogliamo lo stesso atteggiamento da parte degli alleati”. Poi, però, il passaggio saliente: “sono ore frenetiche, noi abbiamo sempre onorato gli impegni, vorremmo andare insieme ovunque, ma potrebbe accadere che il rapporto di fiducia venga meno, allora, a quel punto si potrebbero cambiare le scelte fatte”. È quindi? “In ogni caso – ha chiarito Ferro – la nostra leader Giorgia Meloni sa interpretare il sentimento di un elettorato che da noi si aspetta coerenza. I sondaggi dicono che non siamo Cenerentola, e noi non vogliamo essere trattati come Cenerentola