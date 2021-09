Elezioni regionali, un gruppo di giovani guidato da Angelo Carrera sostiene Antonello Talerico

Di seguito, la nota diffusa da un gruppo di giovani, guidato dall’imprenditore Angelo Carrera, che spiega la propria posizione in vista delle elezioni regionali:

Disaffezione e disillusione. Quante volte noi giovani calabresi della provincia più piccola e, purtroppo, anche più povera della Calabria, in prossimità di una scadenza elettorale, ci siamo sentiti assediati da questi stati d’animo?

Non le contiamo più. Anche perché poi, dopo l’ennesima conferma, siamo stati definitivamente vinti. E così siamo stati tristemente costretti a pensare che tutto cambia perché nulla cambi, che la politica sia una cosa da guardare con diffidenza e malcelato scetticismo, che le speranze per la nostra terra siano irreversibilmente compromesse.

Questa volta, però, no.

Noi giovani calabresi della provincia più piccola e, purtroppo, anche più povera della Calabria, questa volta vogliamo immaginare che non sia così. E che i tradimenti orditi con sistematica cadenza alla nostra terra e, in fondo, a noi che siamo i predestinati a reggerne le sorti, non facciano parte di un lessico nuovo che abbiamo avuto modo di incrociare lungo la nostra strada.

Ne siamo convinti perché, nella vita, ci sono incontri che ti cambiano e ti motivano, ti seducono e non ti abbandonano, e ti fanno cambiare idea.

E noi quest’incontro lo abbiamo fatto proprio ieri.

Ci verrebbe da dire che lo abbiamo fatto con uno di noi. Con un ragazzo, perché oggi a 40 anni sei ancora un ragazzo. Eppure un ragazzo proprio non è.

Antonello Talerico, è il più giovane presidente del prestigioso Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro; ha uno studio professionale avviatissimo; ha fatto tanta gavetta e si vede, il suo curriculum parla chiaro. Tutta roba che fa piacere leggere. Eppure è, fondamentalmente, un ragazzo che dei ragazzi serba la capacità di incantarsi ma anche di battersi, la determinazione di uscire dalla cappa che ci opprime tutti e di riuscire. Dei ragazzi ha il coraggio delle idee e della ribellione a ciò che non va, la logica dell’impegno e non la scorciatoia di un comodo disimpegno, la volontà di attraversare mondi nuovi che hanno per perimetro la prospettiva e la visione. La voglia ma anche l’indomabile necessità di guardare oltre, di guadare lo stagno, di batterci la testa ma di provarci.

Antonello Talerico ha carisma e talento. E una società che vuole crescere deve riconoscerli ai suoi figli migliori. Non demonizzarli e confinare tutto nell’aurea mediocrità di chi sopravvive perché tutto è già scritto.

Per Antonello Talerico non è così. Ed è questo che ci intriga e ci motiva, ci rapisce e ci induce a ritenere che la sua scelta sia quella giusta.

Ha un programma chiaro e definito. Il che non è poco per chi, come lui, è un neofita della politica.

Ha gli strumenti giusti, che gli derivano da anni di professione legale svolta sempre in trincea e in prima linea, per contribuire a porre mano e riparo all’apparato elefantiaco dell’ente regionale.

Ha competenze trasversali e non ama il verbo promettere. Che sa di propaganda e non di progetto. Preferisce il verbo fare che declina al plurale. Perché ha ragione si cambia se noi facciamo. Il singolo cammina veloce ma non arriva lontano. Noi, invece, vogliamo arrivare fino al traguardo. Là dove possiamo staccare la bandiera di una normalità troppo a lungo negata.

Ha soprattuto idee e valori, Antonello Talerico.

Ha insomma tutto quello che noi giovani calabresi della provincia più piccola e, purtroppo, anche più povera della Calabria, volevamo sentirci dire. Per non arrenderci e per ripartire.

Ecco perché noi voteremo Antonello Talerico. Anzi, voteremo uno di noi.