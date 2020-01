Elezioni regionali, Tassone: “Subito al lavoro, grazie alla nostra squadra e a Censore”

Esprime grande soddisfazione Luigi Tassone in seguito all’ufficialità del suo arrivo in Consiglio regionale avvenuta “grazie alla disponibilità manifestata da tanti amici e compagni ed all’apporto dell’onorevole Bruno Censore, che, ancora una volta, ha dimostrato la sua generosità e mi ha aperto uno spazio politico consentendomi di impegnarmi in prima persona e di essere eletto”.

Tassone ringrazia “i giovani che mi hanno chiesto di impegnarmi per portare a compimento quel processo di rinnovamento che contraddistingue il Pd, che è una forza che lotta i sovranismi ed i trasformismi e si batte per la crescita della Calabria”.

Il neoconsigliere regionale è pronto a mettersi “subito al lavoro per servire la nostra terra”.