Elezioni regionali, Tassone si presenta: “In campo per passione, i giovani possono essere protagonisti del riscatto”

“La mia passione politica, il desiderio di dare il mio contributo alla rinascita della nostra regione in un percorso che metta al centro la legalità, il merito e la voglia di riscattarsi mi hanno spinto a candidarmi alla carica di consigliere regionale”.

Il candidato al Consiglio regionale per il Partito Democratico Luigi Tassone espone i suoi obiettivi partendo dalle questioni nevralgiche e offre la sua lettura della situazione.

“Lo spirito che mi anima – sostiene il sindaco di Serra San Bruno – è quello di un cittadino che vuole rimboccarsi le maniche per dare il proprio apporto alla risoluzione dei troppi problemi che attanagliano la nostra terra. Problemi gravi, su cui sono spesso naufragate le speranze delle famiglie calabresi di rimanere unite”.

Il riferimento è principalmente “alla mancanza di lavoro che spinge i nostri giovani a cercare la realizzazione professionale in luoghi distanti centinaia o migliaia di chilometri da quelli di origine”. Una “questione complessa” e strettamente connessa con “la carenza di infrastrutture” che rende “sempre più evidente la necessità del completamento della Trasversale delle Serre, l’ammodernamento della statale 106 nel Crotonese, un più efficace congiungimento fra la città capoluogo di regione e le altre realtà”.

Tassone si sofferma in particolare sui giovani che, a suo avviso, “devono essere messi nella condizioni di poter competere alla pari”. In questo senso, “vanno valorizzate le nostre università, centri di formazione capaci di fornire quelle competenze indispensabili per poter concorrere nel mercato globalizzato e si deve consentire che le professionalità possano essere messe a frutto anche nel nostro territorio”.

L’esponente di centrosinistra si propone di prestare “uguale attenzione ai lavoratori, agli anziani, a coloro che qui hanno investito e a coloro che intendono farlo” poiché “non possono essere sopportate nuove privazioni e, anzi, occorre invertire la tendenza a partire dal settore sanitario”.

Secondo Tassone, “lo sviluppo in Calabria passa da un’adeguata programmazione nel campo turistico che punti ad esaltare la bellezza e le potenzialità delle nostre coste ed il patrimonio naturale e paesaggistico delle nostre montagne nel rispetto dell’ambiente e con progetti di sviluppo sostenibile”. Pertanto, l’area centrale della Calabria “deve essere dotata di una rappresentanza autorevole nelle sedi decisionali, che dia voce e coraggio al territorio. Costruire un percorso, infatti, non basta se ciò che è conquistato non viene difeso, se nuovi obiettivi non vengono fissati”.

Conscio del fatto che “questa sfida si presenta difficile ma anche che è molto affascinante, che richiede l’ascolto costante di cittadini che devono recuperare fiducia nelle Istituzioni”, Tassone si propone di puntare sul “coinvolgimento” che “è un elemento essenziale per andare oltre le contingenze: occorre fare gioco di squadra puntando sul rinnovamento”.

Non manca il proposito finale: “sarò sempre al fianco dei calabresi per dare forza ad un progetto che si basa sulle immense potenzialità di questa terra. Una terra che amo, che vanta un passato carico di esperienze e di orgoglio e che merita di essere protagonista”.