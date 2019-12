Elezioni regionali, Tassone: “Con Callipo il Pd ha scelto di scommettere su meritocrazia e legalità”

“La scelta di puntare sulla concretezza, sul rinnovamento, su una precisa visione della società da parte del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti con l’appoggio alla candidatura di Pippo Callipo alla Presidenza della Regione traduce un sentire comune che considera indifferibile il riscatto della Calabria anche attraverso messaggi di legalità e di operatività. Una scelta vincente, subito apprezzata da tutti, che ha mandato in confusione il centrodestra”.



Il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, saluta con soddisfazione il delinearsi del quadro politico in vista delle elezioni regionali e considera “molto positivo l’aver puntato su un imprenditore di successo, simbolo di una Calabria che non si arrende mai e che vuole rinascere”. Secondo Tassone, “il Partito Democratico ha imboccato la strada giusta scommettendo su un percorso che mette in primo piano la meritocrazia, l’impegno, l’esperienza, il lavoro e la competenza”. “Callipo – conclude il primo cittadino – saprà offrire un valore aggiunto ad una squadra che combatte il populismo e le frasi fatti e che vuole consentire ai giovani di restare in una terra, condizionata da tanti problemi ma che trova nelle sue energie un’importante opportunità per il rilancio”.