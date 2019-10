Elezioni regionali, si allontana l’asse Pd-M5S. Di Maio: “Non ci sono patti all’ordine del giorno”

Arrivano importanti indicazioni in vista delle elezioni regionali dalla Mostra d’Oltremare a Napoli, dove il Movimento 5 Stelle ha festeggiato i suoi primi 10 anni di vita.

Durante una intervista a Sky, il capo politico Luigi Di Maio ha infatti spiegato: “Non sono in questo momento all’ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali. A me più che i patti interessano i fatti. In Umbria se vince Bianconi nessun assessore sarà di un partito”. Dunque, sembra allontanarsi la proiezione dello schema nazionale in Calabria, con i pentastellati che evidenziano le differenze rispetto al Pd.