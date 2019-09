Elezioni regionali, Salvini annuncia la sua discesa in Calabria

Parte dalle elezioni regionali la nuova scalata di Matteo Salvini al Governo. Fra le regioni segnate con l’evidenziatore sull’agenda del leader leghista vi è anche la Calabria, anche se la data della consultazione elettorale non è stata ancora fissata.

Ma, secondo quando annunciato dall’ex ministro dell’Interno a Pontida, nel suo nuovo tour rientrerà anche Cosenza. L’evento dovrebbe avere luogo fra una decina di giorni e servirà per serrare le fila e creare entusiasmo proprio in vista della competizione. La Lega punta ad incrementare i consensi, anche se ancora non è stato definito il candidato alla Presidenza della coalizione di centrodestra e, forse, non sono ancora esattamente definiti i confini della stessa coalizione. Ciò che è certo è che Salvini lancerà la sua sfida in terra bruzia: “Cosenza, arriviamo” è, per ora, il suo grido di battaglia.