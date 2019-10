Elezioni regionali, Rosi: “In ogni caso, per me non sarà la fine della carriera politica”

In merito all’articolo pubblicato nella giornata di ieri sul Meridio riguardante le prossime elezioni regionali, mi sembra doveroso fare alcune precisazioni in merito alla chiusura dello stesso dove viene posto in risalto il fatto che una sconfitta determinerebbe inevitabilmente la fine della carriera politica.

Corrisponde al vero la mia disponibilità a concorrere alla prossima tornata elettorale, ma certamente non riguarda la mia persona l’eventuale fine della carriera politica per i seguenti motivi:

1) personalmente ho sempre inteso la politica non come una professione dalla quale ricavarne un tornaconto personale, ma come servizio disinteressato a vantaggio della collettività;

2) gli incarichi che ho avuto il privilegio e l’onore di ricoprire sono stati sempre ed esclusivamente di natura elettiva (consigliere comunale, consigliere provinciale, sindaco), mai percepito un centesimo che non provenisse dalle predette cariche elettive; quando qualcuno ha cercato di propormi qualche incarico per far sì che io rinunciassi a perseguire i miei obiettivi ho prontamente rifiutato ed ho tirato dritto per la mia strada a testa alta, senza essere costretto a pagare pegno a nessuno;

3) anche questa volta, ritenendo che questo territorio non può essere lasciato ad appannaggio della sinistra in generale e del Partito democratico in particolare, tirerò dritto per la mia strada per cercare di dare la giusta rappresentanza all’intero territorio da sempre dimenticato (basti pensare all’ultima presa in giro della sistemazione delle strade provinciali che, a leggerla con attenzione, sembra uno spot elettorale cucito su misura per qualcuno, tanto che su sei milioni di euro a questo comprensorio, come sempre, sono state destinate solo, e nemmeno tutte, le briciole);

4) non so per altri, ma per me qualunque dovesse essere il risultato, positivo o negativo, non cambierà nulla per cui non si determinerà né il proseguimento della mia carriera politica (perchè per me, considerato il mio modo di intendere fare politica, non è mai iniziata una carriera politica), né tantomeno la fine della stessa perchè il mio impegno e la mia passione continueranno come prima e più di prima.

Bruno Rosi – ex sindaco di Serra San Bruno

Prendiamo atto della precisazione di Bruno Rosi, ma specifichiamo che in nessun passaggio dell’articolo (leggi qui) in questione si fa riferimento ad accuse politiche o riguardanti aspetti monetari allo stesso ex sindaco e dunque non comprendiamo il perché del tono sospettoso. Doverosamente pubblichiamo pertanto la sua dichiarazione che, però, non coglie né lo spirito né il significato effettivo dell’articolo che sottolinea, appunto, i cambiamenti intervenuti nel modo di fare e d’intendere la politica.

Ribadiamo, infine, che la linea editoriale de “Il Meridio” si caratterizza per la piena libertà di raccontare ed interpretare senza filtri i fatti ed i processi. Libertà che presuppone confronto ed apertura ai contributi esterni (in particolare, le repliche). Libertà e responsabilità che consentono la pubblicazione di una replica che, per come formulato l’articolo e se diretta al suo estensore, appare superflua e priva di qualsivoglia motivazione o fondamento.

Biagio La Rizza – Direttore responsabile “Il Meridio”