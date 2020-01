Elezioni regionali, Raffaele Mammoliti punta il seggio di Luigi Tassone e presenta ricorso alla Commissione elettorale

Si materializza l’ombra dei ricorsi sugli esiti delle elezioni regionali e, segnatamente, sull’assegnazione dei seggi ai consiglieri regionali. Il candidato del Pd Raffaele Mammoliti, conosciuto per la sua storia nel sindacato, esprime infatti “un sentimento di gratitudine sincero e profondo” nei confronti degli elettori che hanno manifestato il loro consenso ritenendoli “una comunità politica che pratica l’amicizia, la stima, la considerazione umana”.

Ma, dopo l’esplicitazione di questo “orgoglio” e la rilevazione di “una fase nuova” del partito contraddistinta da “rinnovamento”, annuncia che di aver deciso “dopo varie segnalazioni” di “presentare istanza alla Commissione elettorale per chiedere la verifica e l’attribuzione di un ampio numero di voti che sono stati espressi per me e non mi sono stati assegnati”.

Mammoliti ritiene “ineludibile rispettare fino in fondo l’impegno degli elettori e tutte le preferenze che ho effettivamente ricevuto. Per questo principio – aggiunge – sono pronto a battermi fino in fondo ed in ogni grado di giudizio”.

Nella lista del Partito democratico per la Circoscrizione Centro Libero Notarangelo ha ottenuto 6.045 voti, Luigi Tassone 5.351 e Raffaele Mammoliti 5.281. In sostanza, Mammoliti punta a scalzare il sindaco di Serra San Bruno.