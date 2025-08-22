Elezioni regionali, Pd: “No alle divisioni del passato, abbiamo scelto la via dell’unità”

La Direzione regionale del Partito Democratico Calabria ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Nicola Irto sulle imminenti elezioni regionali. Con questo atto, i democratici calabresi danno il via alla grande coalizione unitaria e sostengono la candidatura di Pasquale Tridico a presidente della Regione.

La decisione è arrivata al termine di un ampio dibattito sulla relazione del segretario che ha ribadito quella che era “sempre stata la disponibilità del Partito Democratico a guidare la coalizione di centrosinistra, ma con grande senso di responsabilità non ha inteso ripetere gli errori e le divisioni del passato, scegliendo di privilegiare l’unità come valore prioritario, con l’obiettivo di mantenere compatte tutte le forze riformiste e progressiste della coalizione, oggi più ampia che mai”.

La Direzione regionale ha, quindi, approvato la linea politica indicata da Irto e ha conferito al segretario un mandato pieno a proseguire su questo percorso politico.

“Questa scelta – si legge nella nota ufficiale – deve dare un governo di cambiamento netto alla Calabria”.