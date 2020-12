Elezioni regionali. Pd, M5s e liste di sinistra pronti all’accordo

,italiana italianakati SinistraartsiniSi è tenuto, nella serata di domenica, un tavolo di confronto tra forze politiche e movimenti civici in vista delle elezioni regionali previste per febbraio. Si sono incontrati i rappresentanti di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Io resto in Calabria, Articolo 1, Sinistra italiana, Socialisti, Centro democratico, Verdi, Movimento europeo Repubblicano, Calabria aperta, A testa alta e Movimento della Sardine. I presenti hanno avviato un confronto su una serie di temi programmatici su cui costruire l’intesa. È stato inoltre deciso di aggiornarsi a mercoledì prossimo per proseguire la discussione.