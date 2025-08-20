Elezioni regionali, Pasquale Tridico pronto a scendere in campo

“La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità”. Comincia così il post di Pasquale Tridico con il quale viene sostanzialmente annunciata la candidatura alla Presidenza della Regione Calabria. Il già presidente dell’Inps ci crede, accoglie la sfida è spiega di “sentire forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza”.

Dopo questa premessa, il discorso si fa esplicito: “Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita”.

Queste sono le priorità, ma non mancano idee a carattere generale: “la Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo – conclude Tridico – della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare”.