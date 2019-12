Elezioni regionali, Parentela invita a decidere i candidati del M5s sulla piattaforma Rousseau

“Invito tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle residenti in Calabria a partecipare all’imminente voto di mercoledì 11 dicembre 2019. Tramite la piattaforma Rousseau sarà possibile esprimersi sui futuri candidati consiglieri regionali e sul futuro candidato governatore della Calabria”.



Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore dei parlamentari M5S della Calabria per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle relativa alle Regionali calabresi. “In particolare, con tre preferenze a disposizione gli iscritti – spiega lo stesso deputato – potranno scegliere i nostri candidati per il Consiglio regionale della Calabria e a parte potranno approvare o meno il progetto politico che abbiamo proposto come portavoce parlamentari della Calabria, che prevede una coalizione civica, guidata da Francesco Aiello, professore ordinario di Politica economica nell’Università della Calabria, tra il Movimento 5 Stelle e liste con soli rappresentanti della società civile”. “In caso di mancata ratifica di questo progetto politico, avrà luogo un’ulteriore votazione nella giornata di giovedì 12 dicembre. In questa ipotesi gli iscritti, che potranno esprimere una sola preferenza, saranno chiamati a votare il candidato governatore in una lista composta dai 3 candidati consiglieri più votati di ogni circoscrizione. In caso di rinuncia da parte di un candidato, verrà individuato il candidato immediatamente successivo. Con questo sistema democratico – conclude Parentela – il Movimento 5 Stelle conferma di essere l’unica forza politica che decide, a maggioranza e con un sistema che garantisce la libera partecipazione degli iscritti, su tutte le scelte politiche da adottare. In ogni caso il nostro candidato governatore e i nostri candidati consiglieri saranno presentati ufficialmente venerdì 13 dicembre a Catanzaro, con la presenza del capo politico Luigi Di Maio: alle ore 18.30 all’auditorium Casalinuovo”.