Elezioni regionali, Oliverio conferma la sua presenza: “In campo con una coalizione di liste civiche”

Sarà ancora in campo per giocarsi la partita, convinto di potercela fare. Mario Oliverio ha (ri)annunciato la sua presenza alle elezioni regionali e di essere coinvolto nella “costruzione di una coalizione con liste civiche” precisando che “il Pd avrà un suo percorso e una sua autonomia decisionale”. “Sulla mia ricandidatura – ha osservato il governatore – mi sono già pronunciato. Non vorrei ogni volta tornare sullo stesso argomento come un leit motiv”.

Riepilogando gli ultimi avvenimenti politici, Oliverio ha spiegato di essersi “impegnato nella campagna elettorale per le Europee perché, in assenza di un partito organizzato, da dirigente del Pd, mi sono sentito in dovere di muovermi e di spingere, facendo molte iniziative sul territorio della regione, per far votare l’elettorato e farlo votare per il Partito democratico. Mi sembra che il risultato del Pd, sia pure con tanto cammino da fare abbia invertito in Calabria un trend, passando dal 14% al 18,8% Credo di avere dato un contributo in questa direzione. Sono membro del Pd – ha concluso – e confermo questa mia collocazione dentro il partito”.