Elezioni regionali, Occhiuto è in campo: “La campagna elettorale sarà avvincente”

Parola d’ordine: continuità. Il centrodestra ha scelto Roberto Occhiuto come candidato alla Presidenza della Regione Calabria e, anche se l’investitura ufficiale avverrà a breve, è stato lo stesso capogruppo di Forza Italia ad annunciare ciò che era nell’aria durante un incontro a Vibo Valentia con i supporters: “Parto da Vibo – ha affermato -, dove abbiamo lavorato a un progetto che in questi mesi realizzeremo per i calabresi. Anche gli alleati saranno a disposizione. La campagna elettorale del centrodestra sarà avvincente”.

L’esponente azzurro, fratello del sindaco di Cosenza, ha aggiunto: “Attendiamo con fiducia l’ufficializzazione della candidatura alla presidenza della Regione Calabria – ha specificato – che dovrà necessariamente arrivare dai leader nazionali del centrodestra”.

Dunque, dopo l’intervento chiarificatore del leader della Lega Matteo Salvini, si sblocca definitivamente la situazione nel campo del centrodestra, che ha come obiettivo quello di dare seguito all’esperienza amministrativa avviata con Jole Santelli. Resta l’incognita riguardante gli avversari, ancora alle prese con le decisioni sulle alleanze e sul nominativo di chi dovrà guidare la coalizione.