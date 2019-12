Elezioni regionali, “Nessun passo indietro di Mario Oliverio”

“I costruttori di fake news ci provano ancora. Nessun passo indietro di Mario Oliverio”. A scriverlo è il capoufficio stampa della Giunta regionale Francesco Dinapoli, che smentisce le voci su un possibile ritiro del governatore dalla corsa relativa alle prossime elezioni regionali. Dunque, non sono bastate le dichiarazioni del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti per far cambiare idea a Oliverio quando ormai mancano pochi giorni alla presentazione delle liste.