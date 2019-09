Elezioni regionali, Meloni: “Sulla scelta del candidato non siamo ancora d’accordo”

Non c’è ancora la fumata bianca in merito alla scelta dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni regionali e amministrative.

A confermarlo è stata direttamente la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, ieri sera, a “Porta a Porta” alla specifica domanda ha risposto che “non siamo ancora d’accordo, non abbiamo chiuso degli accordi, auspichiamo di vederci. Oggi (ieri, ndr) ho sentito Salvini, nei giorni scorsi Berlusconi, ci vedremo all’inizio della prossima settimana”. Dunque, il confronto è in corso e l’esito non è scontato.