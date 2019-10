Elezioni regionali, Martino lancia la sua candidatura a Monterosso: “Allargare le vedute”

Nuova iniziativa di Marco Martino che, al teatro comunale di Monterosso, ha presentato la sua candidatura in una sala gremita. Il sindaco di Capistrano si porta, dunque, avanti in vista delle elezioni regionali ed espone le sue idee.



All’incontro moderato dal giornalista de “Il Quotidiano del Sud” Nicola Pirone hanno preso parte anche il capogruppo dell’Udc nel Consiglio comunale di Vibo Valentia Nico Console e l’ex presidente della Provincia Ottavio Gaetano Bruni. Da parte di entrambi la volontà di portare avanti la candidatura del giovane sindaco in lizza per uno scranno a palazzo Campanella. Martino ha affrontato il tema dell’isolamento dei luoghi ed ha manifestato la volontà di realizzare “una rappresentatività mancata per troppo tempo nei comuni premontani”. “Occorre – ha in particolare affermato Martino – un’azione di rivolta che possa offrire una prospettiva di crescita e di sviluppo a quei territori come i nostri che sono in continuo stato di abbandono istituzionale e di decrescita demografica. Decine di giovani ogni anno scappano via per mancanza di opportunità concrete”. Martino ha lanciato un messaggio di speranza rispetto alla possibilità di “vera rappresentanza” che “i comuni delle Preserre possano avere con un’ipotetica elezione di un consigliere regionale”. Ha concluso infine parlando di “allargamento di vedute e non di comune singolo”. La prospettiva è quella di “portare beneficio ai cittadini ed al territorio”.