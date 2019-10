Elezioni Regionali, Mara Carfagna striglia la Lega: “Grave il rifiuto di sostenere Occhiuto”

“Nel giorno in cui Forza Italia conferma l’adesione con una delegazione alla manifestazione di Matteo Salvini a Roma, suscita gravi interrogativi il rifiuto della Lega di sostenere la campagna di Mario Occhiuto per la guida della Calabria, dove gli accordi prevedono che sia FI a indicare il candidato Governatore”.

Mara Carfagna mette ulteriormente in chiaro la ferma posizione degli “azzurri” in merito alla designazione del sindaco di Cosenza al ruolo di candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Noi annunciamo la partecipazione a un evento che, senza la presenza di Silvio Berlusconi sul palco, rischia di rivelarsi l’atto di sottomissione a una nuova leadership del centrodestra, e loro rompono le intese sui territori?” si chiede con una formula retorica la vicepresidente della Camera dei Deputati che detta le regole: “Se questo è ciò che la Lega intende per ‘alleanza’ è un dovere esprimere perplessità. Vorrei invitare anche chi sta dichiarando entusiasmo sull’evento di piazza San Giovanni a moderare il fervore: senza pari dignità non c’è centrodestra, piazza o non piazza”.