Elezioni Regionali, Mangialavori presenta le liste di Forza Italia: “Particolarmente orgoglioso del lavoro fatto”

Sono state depositate tutte le liste di Forza Italia per le elezioni regionali del 3-4 ottobre 2021.

Componenti lista circoscrizione Nord: Gianluca Gallo, Antonio De Caprio, Emira Ciodaro, Andrea Cuzzocrea, Katya Gentile, Giovanni Greco, Francesca Impieri, Carmelo Salerno, Pasqualina Straface.

Lista circoscrizione Centro: Michele Comito, Valeria Fedele, Salvatore Gaetano detto Pablo, Carmela Maiolo, Giovanni Matacera, Silvia Parente, Antonello Talerico detto Talarico o Tallarico o Tallerico, Peppino Zaffina detto Pino.

Lista circoscrizione Sud: Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta, Giuseppe Mattiani, Antonino Gullì, Maria Concetta Caridi, Concetta Patrizia Crea, Carmela Pedà.

«Le liste di Forza Italia Calabria – commenta il Coordinatore regionale del partito, Giuseppe Mangialavori – rappresentano il giusto mix di esperienza, onestà, competenza e spirito di servizio che l’attuale periodo storico e politico richiede. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro fatto fin qui in stretta collaborazione con i coordinatori provinciali del partito, che ringrazio di cuore, e con il nostro candidato alla presidenza della Regione, Roberto Occhiuto. In occasione del prossimo appuntamento elettorale, Fi Calabria schiererà donne e uomini dall’alto profilo morale e professionale, da sempre impegnati nel sociale, nei mondi dell’impresa e dell’associazionismo, tesserati azzurri di lungo corso ma anche volti nuovi che intendono mettere a frutto le proprie capacità politiche e amministrative. Forza Italia ha grande fiducia in tutti loro, nella certezza che sapranno rappresentare al meglio le istituzioni democratiche e dare il proprio contributo per il successo elettorale e amministrativo del nostro partito e della coalizione che, a partire dal 5 ottobre, avrà l’onore e l’onere di governare la Calabria, sotto la guida attenta e ambiziosa di Roberto Occhiu