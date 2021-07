Elezioni regionali, M5S più vicino al Pd. Melicchio e Giorno lasciano il posto a Tucci e Misiti per “favorire il confronto”

“Abbiamo rinunciato all’impegno di coordinatori per il Movimento 5 Stelle della campagna elettorale per le regionali in Calabria avendo trovato pochi riscontri per arrivare ad un patto tra tutte le forze civiche, riformiste e progressiste. Lasciamo spazio ai colleghi Riccardo Tucci e Massimo Misiti che si sono spesi per la scelta della candidata presidente Amalia Bruni cui auguriamo di saper contrastare efficacemente il centrodestra e ridare una speranza alla nostra terra.” Questo è l’annuncio dei portavoce Alessandro Melicchio e Giuseppe Giorno, che si ritirano dal ruolo di coordinamento, per il M5S, della prossima competizione elettorale.