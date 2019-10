Elezioni Regionali, l’ottimismo di Fratelli d’Italia: “Troveremo un nome di qualità”

“Sono convinto che in Calabria troveremo un nome di qualità: concorderemo un programma che punta molto sull’infrastrutturazione della regione, che è il suo vero limite, per agganciarla al resto d’Italia e puntare sullo sviluppo, sul lavoro, sulla sicurezza”.

Il questore della Camera Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e Commissario provinciale del partito a Reggio Calabria, è ottimista in vista delle prossime Regionali. "La lotta alla 'ndrangheta e la trasparenza amministrativa rimarranno centrali nel programma, soprattutto per quanto riguarda Fratelli d' Italia", annuncia Cirielli che si dice convinto che la regione darà "una risposta al governo del PD e alla inesistenza territoriale e alla vacuità del Governo dei Cinque Stelle, che non ha fatto nulla per la Calabria". A chi gli chiede cosa pensi di un'eventuale discesa in campo di Nicola Irto, forse per i renziani, Cirielli spiega che: "Si fanno tanti nomi. Bisogna vedere se Cinque Stelle e PD andranno insieme ad 'Italia viva'. E' difficile dare una valutazione finale su quello che faranno, ma il dato di fondo è che il centrosinistra governa da tanti anni la Calabria in maniera disastrosa. I Cinquestelle in un anno e mezzo di governo hanno avuto il ministro dell'infrastrutture e non hanno fatto una sola opera nuova, e non hanno neanche riaperto cantieri chiusi già finanziati. Un'incapacità totale. Noi siamo dell'opinione che dovremo dare lavoro ai giovani calabresi e non un reddito di cittadinanza, che non premia il merito e l'impegno". "Sono convinto che in Calabria troveremo un nome di qualità: concorderemo un programma che punta molto sull'infrastrutturazione della regione, che è il suo vero limite, per agganciarla al resto d'Italia e puntare sullo sviluppo, sul lavoro, sulla sicurezza".