Elezioni regionali, l’associazione “Filadelfia rinasce” a sostegno di Callipo

L’associazione politico-culturale “Filadelfia rinasce”, in tutti i suoi componenti ed i suoi consiglieri Pellegrino e Mazzotta, accoglie “con grande entusiasmo e soddisfazione la candidatura di Pippo Callipo a presidente della Regione Calabria e dà il proprio sostegno ad un processo di rinnovamento imperniato sulla sua autorevole figura”.

“Da oggi – spiegano i componenti dell’associazione – siamo tutti impegnati in questa nuova fase di riscatto, di crescita, sviluppo, lavoro e legalità. Abbiamo scelto di appoggiare il progetto di Pippo Callipo perché è il simbolo di questa terra e di chi ha scelto di rimanere, ma soprattutto per il legame che ci lega da anni e che ha visto la figura di Pippo Callipo vicina, nel 2016, alla nostra idea di cambiamento e alla nostra proposta di rinascita.

Nella ferma consapevolezza – concludono – che la figura di Callipo è la più indicata per guidare la Regione Calabria, ci auguriamo che i calabresi diano il loro apporto ad una giusta causa, per mettere in atto la tanto auspicata rivoluzione civile, di cui la nostra terra ha bisogno”.