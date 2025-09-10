Elezioni regionali, la sfida di Condello: “Più sanità e più diritti, il riscatto è possibile se lo vogliamo davvero”

Parola d’ordine: “crediamoci”. Giuseppe Condello si lancia in una nuova sfida. Difficile, appassionante, pronta a segnare un nuovo inizio. Alle prossime elezioni regionali, il sindaco di San Nicola da Crissa correrà sotto le insegne della “Casa riformista”, al fianco di Pasquale Tridico, per “costruire una nuova idea di futuro”.

Tra i principali obiettivi che si propone di raggiungere c’è quello di “realizzare una sanità più equa, più giusta e più vicina al cittadino” perché “le carenze ed i disagi oggi si registrano in ogni angolo della Calabria ma sono ancor più accentuati nelle zone montane, dove la popolazione si sente sempre più abbandonata e comincia a perdere la speranza”. Proprio da qui Condello parte per invertire il trend: “bisogna far recuperare la fiducia a chi si sente solo e non vede vie d’uscita, a chi cerca ma non trova servizi, a chi vorrebbe restare ma è costretto a partire”.

L’altro grande problema, che è motivo di emigrazione, è “la mancanza di lavoro”: ad avviso di Condello, “la Regione non deve rimanere passiva di fronte a questo scenario, ma deve mettere in campo tutte le misure per consentire la formazione, la competenza e l’inserimento nel mondo del lavoro”. Inoltre, “non è accettabile non pensare a chi è rimasto indietro, a chi ha bisogno di sostegno, a chi deve essere accompagnato in un percorso di riqualificazione professionale”.

“Mi candido – spiega Condello – perché questo territorio va rappresentato da chi lo vive ogni giorno, da chi ne conosce le problematiche ed i punti di forza, da chi vuole impegnarsi senza pause per ottenere un riscatto a lungo inseguito. La politica – conclude – per me è passione, dedizione, stare in mezzo alla gente, battersi per difendere i diritti e gli interessi dei cittadini, soprattutto dei più deboli. La mia idea è che il riscatto è possibile se lo vogliamo davvero”.