Elezioni regionali, la giovane candidata Giusy Eulalio indica le priorità: “Lavoro, Sanità, sviluppo”

“Ho deciso di candidarmi alla carica di consigliere regionale della Regione Calabria con la lista dell’ex presidente Mario Oliverio, fiduciosa di rafforzare i tanti risultati ottenuti durante la sua esperienza amministrativa con l’auspicio di aggiungerne nuovi”.

È carica di entusiasmo Giusy Eulalio, la 26enne laureata in Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private all’Università Magna Graecia di Catanzaro che gestisce un’azienda a conduzione familiare nel settore dell’agroalimentare.

“Penso che l’ex presidente Mario Olivero – spiega la giovane candidata – si sia impegnato enormemente a governare la nostra regione in uno dei periodi più difficili della Storia del nostro Paese. Credo fermamente nelle politiche volte a favore dell’ambiente, che promuovono la tutela del territorio e l’occupazione nel settore agricolo, nelle aziende agroalimentari e nei servizi ad esse associati. Ma mi interessano anche le tematiche legate al welfare, al mondo delle disabilità, e più in generale a tutto ciò che consente di creare le condizioni per il superamento delle condizioni di svantaggio che, come tutti sappiamo, si traducono poi in disuguaglianze”.

Eulalio entra nel dettaglio delle proposte che intende presentare in caso di elezione e afferma che “una politica regionale che guardi al mondo del lavoro e ai disoccupati deve necessariamente passare attraverso un riordino sistematico dei Centri per l’impiego, che costituisce la base di un intervento a sostegno del mondo delle imprese e dei lavoratori precari. Una politica che guardi al mondo dei giovani calabresi – aggiunge – è assolutamente necessaria, in un contesto di crescita europea la nostra regione deve intensificare le politiche volte al sostegno dei giovani, alle loro esigenze e alle loro legittime aspirazioni”.

“Lavoro, sanità, sviluppo – rimarca – sono parole che sentiremo spesso citare nella campagna elettorale che si è appena aperta, ma senza un reale impegno potrebbero risultare vane e senza alcun risultato”.

La conclusione è carica di buoni propositi: “Metto a disposizione della mia gente, della mia Calabria, l’entusiasmo, la mia voglia di fare e le competenze acquisite, affinché la crescita di ciascuno di noi sia la crescita di tutti e nessuno rimanga indietro”.