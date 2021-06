Elezioni regionali, in caso di vittoria del centrodestra Spirlì tornerebbe ad essere vicepresidente

Uscendo dalla riunione tra i leader dei partiti della coalizione decisiva per la designazione ufficiale di Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, quale candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Matteo Salvini ha annunciato che il ticket è completato da Nino Spirli, indicato come vicepresidente.

“In Calabria – sono state le parole del Segretario Federale della Lega – ci sarà un ticket Occhiuto-Spirlì valorizzando passato, presente e futuro. Non vedo l’ora di tornare in questa splendida terra già all’inizio della settimana prossima. Sono contento, e contiamo di avere altri cinque anni di buon governo per dimostrare al mondo quanto è bella e forte, pulita e laboriosa la Calabria che fortunatamente è sempre più lontana dagli stereotipi di ‘ndrangheta e mala amministrazione”.